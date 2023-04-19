Светлана Тарабарова родила дочь: первое фото после третьих родов
Источник:Светлана Тарабарова
Певица Светлана Тарабарова наконец-то стала мамой в третий раз. 19 апреля 2023 года у нее родилась дочь. Ее имя новоиспеченная многодетная мамочка не рассекретила, но показала первое фото из роддома.
32-летняя Светлана Тарабарова забеременела уже во время большой войны. Из-за кризиса она даже думала продавать дом под Киевом, но работала и записывала песни всю беременность и родила здоровую дочь. Девочка появилась на свет весом 3,8 килограмма, а ростом 54 сантиметра.
Читайте также Снайперша Евгения Эмеральд родила дочь: первые фото и неожиданное заявление после родов
Светлана Тарабарова стала мамой в третий раз
Доченька, как мы тебя ждали. Ты пришла в этот мир в самые трудные времена нашей истории. Но мы очень мечтаем, чтобы ты росла в мире, а слово война ты слышала только на уроках истории. Вырастай здоровая, счастливая, в любви. Твои безгранично уставшие, но столь же безгранично счастливые родители,
– подписала Светлана Тарабарова.
Рожала артистка в частном роддоме, где появилась на свет ее старшая дочь Мария. Девочке 2,5 года, тогда как первенцу звездных супругов Ивану уже 4. На первом фото с крохой Светлана Тарабарова истощена, но счастлива.
Светлана Тарабарова родила дочь / Фото из инстаграма певицы
- Напомним, о беременности Светлана Тарабарова объявила еще 10 ноября 2022 года. Тогда она опубликовала фото с тестом с двумя полосками и написала: "Жизнь продолжается. 3.0".
- На первом УЗИ звезда изрядно понервничала, потому что врач кое-что перепутала. Ей показалось, что у Тарабаровой двойня. Все эти 30 секунд у нее дрожали руки.
- Дело в том, что даже родители из Херсона назвали ее безответственной, когда услышали о третьей беременности. Мама сначала упрекала: "Ты не думаешь головой, война", а потом извинилась, потому что "была на нервах" в оккупации. Даже друзья отреагировали неоднозначно – если предыдущие два раза радовались и поздравляли, то на этот переспрашивали: "Ты серьезно?"
- Недавно Светлану Тарабарову вообще раскритиковали за беременность, потому что некоторым показалось, что третьего ребенка она рождает только для выезда мужа за границу.