Светлана Тарабарова рассекретила, как назвала новорожденную дочь: "Как в песне "Бумбокса"

Украинская певица Светлана Тарабарова наконец-то рассекретила, как назвала новорожденную дочь. Девочке звездная мама выбрала очень хорошее имя, которое вы точно слышали в песне "Бумбокса".

Тарабарова даже спела припев этой песни, чтобы озвучить имя ребенка. Напомним, что звезда стала в третий раз мамой 19 апреля.

Интересно Светлана Тарабарова растрогала милыми фото первой встречи ее детей с крохотной сестренкой

Артистка долго скрывала имя дочери, ведь с родов прошел почти месяц. Теперь Тарабарова призналась, какое имя выбрала. Оказалось, девочку назвали Полина.

Поклонники выразили восхищение выбором имени для дочери. Они подчеркнули, что думали другие имена, хотя некоторые и угадали:

"Великолепное имя!! Но мы знали, потому что кума проговорилась еще в начале!!"

"Я что-то раньше думала, что будет София".

"А я угадала. Еще когда на стене увидела Polina".

"Красивое имя Полинка – малинка".

"Я почему-то была уверена, что Надежда. Полина очень хорошее имя! Поздравляю вас".

"Я думала София или Анастасия будет. Я была уверена".

"А я угадала!"

"Хорошее имя! Пусть малышка растет здоровой, счастливой и под мирным небом".

"Имя замечательное".

Недавно Светлана Тарабарова родила дочь. Уже через несколько дней звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Она даже показала видео с первой встречи девочки со старшим братиком и сестренкой.

А на днях Тарабарова выложила нежное видео, как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери. Кроме того, артистка дала советы молодым мамочкам, как постоянно находиться в ресурсе.

Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились в октябре 2016 года. Через два года у пары родился первенец – сын Иван, а в сентябре 2020 года на свет появилась дочь Мария. Так что Полина – уже третий ребенок звездных супругов.