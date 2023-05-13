Светлана Тарабарова рассекретила, как назвала новорожденную дочь: "Как в песне "Бумбокса"
Источник:Светлана Тарабарова
Украинская певица Светлана Тарабарова наконец-то рассекретила, как назвала новорожденную дочь. Девочке звездная мама выбрала очень хорошее имя, которое вы точно слышали в песне "Бумбокса".
Тарабарова даже спела припев этой песни, чтобы озвучить имя ребенка. Напомним, что звезда стала в третий раз мамой 19 апреля.
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Артистка долго скрывала имя дочери, ведь с родов прошел почти месяц. Теперь Тарабарова призналась, какое имя выбрала. Оказалось, девочку назвали Полина.
Поклонники выразили восхищение выбором имени для дочери. Они подчеркнули, что думали другие имена, хотя некоторые и угадали:
- "Великолепное имя!! Но мы знали, потому что кума проговорилась еще в начале!!"
- "Я что-то раньше думала, что будет София".
- "А я угадала. Еще когда на стене увидела Polina".
- "Красивое имя Полинка – малинка".
- "Я почему-то была уверена, что Надежда. Полина очень хорошее имя! Поздравляю вас".
- "Я думала София или Анастасия будет. Я была уверена".
- "А я угадала!"
- "Хорошее имя! Пусть малышка растет здоровой, счастливой и под мирным небом".
- "Имя замечательное".
Недавно Светлана Тарабарова родила дочь. Уже через несколько дней звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Она даже показала видео с первой встречи девочки со старшим братиком и сестренкой.
А на днях Тарабарова выложила нежное видео, как трогательно поет колыбельную своей новорожденной дочери. Кроме того, артистка дала советы молодым мамочкам, как постоянно находиться в ресурсе.А вы знали? Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились в октябре 2016 года. Через два года у пары родился первенец – сын Иван, а в сентябре 2020 года на свет появилась дочь Мария. Так что Полина – уже третий ребенок звездных супругов.