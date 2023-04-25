В Instagram артистка опубликовала "теплые" фотографии своих детей. Раньше она показала фото сразу после родов, как только стала мамой в третий раз.

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Теперь Светлана Тарабарова показала первую встречу своих детей с новорожденной девочкой. Ее старшие дети были очень увлечены и счастливы увидеть малыша дома.

Хочу поделиться с вами этим теплом. Наша первая встреча всей семьей,
– написала артистка.

На снимках счастливая семья позировала в гостиной. Примечательно, как 4-летний Иван и 2-летняя Мария знакомятся с маленькой сестренкой.


Дети Светланы Тарабаровой впервые увидели сестричку / Фото с ее инстаграммы

Старших детей Тарабарова одела в желто-белые наряды, а новорожденная девочка была в вязаном костюмчике молочного цвета.

Смотрите фотографии из первой встречи семьи Тарабаровой / Фото с ее инстаграммы

Ранее певица публиковала общую фотографию всей семьи и признавалась, что ей до сих пор трудно поверить в то, что она в третий раз стала мамой.

"Наконец-то дома. Не могу поверить до сих пор. Теперь нас пятеро", – писала ранее певица.


Семья Светланы Тарабаровой / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что имя новорожденной девочки супруги пока держат в тайне.

Подписчики певицы были в восторге от этих волшебных кадров и написали многие комплименты семье:

  • "Просто wow!! Красивые! Здоровье и берегите себя, пожалуйста!"
  • "Невероятные эмоции".
  • Так приятно смотреть на эти фото.
  • "Какие вы классные и солнечные! Счастье вашей семье".
  • "Радуюсь за Вас! Увидишь, что три – это легче, чем два".
  • "Очень красивые. Дай Бог им здоровья и мирного неба".
  • "Вы прекрасная образцовая семья".
  • Так приятно смотреть на эти фото.
  • "Как это здорово, как это красиво! Большая украинская семья!".
  • "Смотрю на фото и на глазах появляются слезы радости за вас. Счастье вам, здоровье детям".
  • "Хорошие и вдохновляющие фото".

Добавим, что недавно Тарабарову раскритиковали за беременность, потому что некоторым показалось, что третьего ребенка рождает только для выезда мужчины за границу. Что на это ответила певица – читайте в нашей статьи.