В Instagram артистка опубликовала "теплые" фотографии своих детей. Раньше она показала фото сразу после родов, как только стала мамой в третий раз.

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Теперь Светлана Тарабарова показала первую встречу своих детей с новорожденной девочкой. Ее старшие дети были очень увлечены и счастливы увидеть малыша дома.

Хочу поделиться с вами этим теплом. Наша первая встреча всей семьей,

– написала артистка.

На снимках счастливая семья позировала в гостиной. Примечательно, как 4-летний Иван и 2-летняя Мария знакомятся с маленькой сестренкой.



Дети Светланы Тарабаровой впервые увидели сестричку / Фото с ее инстаграммы

Старших детей Тарабарова одела в желто-белые наряды, а новорожденная девочка была в вязаном костюмчике молочного цвета.

Смотрите фотографии из первой встречи семьи Тарабаровой / Фото с ее инстаграммы

Ранее певица публиковала общую фотографию всей семьи и признавалась, что ей до сих пор трудно поверить в то, что она в третий раз стала мамой.

"Наконец-то дома. Не могу поверить до сих пор. Теперь нас пятеро", – писала ранее певица.



Семья Светланы Тарабаровой / Фото с ее инстаграммы

Добавим, что имя новорожденной девочки супруги пока держат в тайне.

Подписчики певицы были в восторге от этих волшебных кадров и написали многие комплименты семье:

"Просто wow!! Красивые! Здоровье и берегите себя, пожалуйста!"

"Невероятные эмоции".

Так приятно смотреть на эти фото.

"Какие вы классные и солнечные! Счастье вашей семье".

"Радуюсь за Вас! Увидишь, что три – это легче, чем два".

"Очень красивые. Дай Бог им здоровья и мирного неба".

"Вы прекрасная образцовая семья".

Так приятно смотреть на эти фото.

"Как это здорово, как это красиво! Большая украинская семья!".

"Смотрю на фото и на глазах появляются слезы радости за вас. Счастье вам, здоровье детям".

"Хорошие и вдохновляющие фото".

Заметьте! Светлана Тарабарова и Алексей Бондарь поженились в октябре 2016 года. Через два года у пары родился первенец – сын Иван, а в сентябре 2020 года на свет появилась дочь Мария.

Добавим, что недавно Тарабарову раскритиковали за беременность, потому что некоторым показалось, что третьего ребенка рождает только для выезда мужчины за границу. Что на это ответила певица – читайте в нашей статьи.