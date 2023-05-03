Тарабарова показала новые кадры с новорожденной дочерью Ранее певица тронула видео с первой встречи ее детей с крохотной сестренкой.
Интересно Женя Галич расплакался из-за подарка дочери в день рождения: она отдала последние деньги
Артистка опубликовала милое видео, где она держит девочку на руках. В это время звезда трогательно пела девочке колыбельную, чтобы та уснула. Это новая песня Светланы Тарабаровой.
Кроме того, знаменитость дала важные советы мамочкам, чтобы те не пропускали важные моменты материнства и всегда находились в ресурсе.
В частности, по мнению Тарабаровой, женщины должны иметь полноценный сон, оставаться спокойными в любой ситуации, принимать витамины и правильно питаться.
Я еще только учусь, но уже могу точно сказать, что несколько простых правил спасают маму. Относительно сна – пытаться спать вместе с малышами. Покой в любой ситуации, потому что семья большая, проблем за день миллион, если на все реагировать – можно сойти с ума,
– написала Тарабарова.
Певица добавила, что нужно принимать витамины до окончания ГВ. "Ну и никто не отменял сбалансированное питание – это очень важно", – посоветовала артистка.
Поклонники просто в восторге от колыбельной:
- "Кому пошел мороз по коже?"
- "Такая хорошая песня. Нежно и ласково".
- "Это невероятно. Невозможно оторваться".
- "Мы также засыпаем под Ваш текст колыбельной. Спасибо".
- "Вам очень подходит быть мамой троих".
- "Мамина колыбельная лучшее, что может быть".
- "Какие красивые".
Напомним, что недавно Светлана Тарабарова 19 апреля родила дочь. Теперь звезду выписали из роддома. Артистка показала, как с новорожденной дочкой возвращается домой. Однако как зовут девочку – звезда до сих пор не раскрывает.