Святая ночь со звездами: Светлана Тарабарова приготовила рождественское печенье с сыном – рецепт

В горячий новогодне-рождественский сезон Светлана Тарабарова все же находит время, чтобы накрыть стол на Сочельник. С 24 каналом певица поделилась рецептом постного рождественского печенья, которое готовит с 3-летним сыном Иваном.

В рамках проекта "Святая ночь со звездами" Светлана Тарабарова рассказала простой и быстрый рецепт домашнего печенья. С ним справится даже малыш, ведь звездная мамочка не впервые готовит десерт с 3-летним сыном Иваном.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды в предвечерье Рождества? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святом вечере у ваших любимых артистов.

Автор проекта – руководитель раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба

Успешная артистка признается, что в Сочельник в их роскошном доме не шумно, у них царит спокойная атмосфера. Единственные гости, которые наведываются к звездной семье 6 января, – крестные родители Марийки и Ивана.

"В Сочельник ждем только крестных наших детей. Мы собираемся вместе, поем колядки, пробуем разную кутью – каждый из друзей приносит свою," – эксклюзивно делится Светлана Тарабарова.

Сама звезда делает кутью по семейному рецепту, который передавался от бабушки к маме, а от мамы – к ней и сестрам. Кроме того, Светлана всегда готовит рыбу с рисом или картошкой, а на десерт – выпекает рождественское печенье.

Рождественское печенье мы выпекаем сами. Раньше это делала только я, а сейчас уже Иван помогает. Абсолютно все обожают это печенье – я, Алексей, Иван, Мария. Разлетается очень быстро,

– рассказывает артистка.

У 3-летнего мальчика незаурядный талант к кулинарии. Он охотно месит и раскатывает тесто, вырезает печенье затейливыми формочками и выкладывает на противень. Светлана Тарабарова гарантирует, что у детей от этого процесса останется масса впечатлений, а у занятых хозяек – время приготовить другие 11 блюд на праздничный стол к Сочельнику.

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Светлана Тарабарова на кухне с сыном / Фото певицы для 24 канала

Рецепт рождественского печенья от Светланы Тарабаровой

Ингредиенты для рождественского печенья

мука – 350 граммов;

кукурузный (или картофельный) крахмал – 150 граммов;

соль – половина чайной ложки;

разрыхлитель – 1 чайная ложка;

сахар – 190 граммов;

вода – 150 миллилитров;

растительное масло – 150 миллилитров;

ванильный сахар;

сахарная пудра;

молотая корица.

Способ приготовления рождественского печенья от Светланы Тарабаровой

Просейте муку и крахмал. Добавьте к ним соль и разрыхлитель.

Отдельно смешайте сахар, ванильный сахар и воду. Кристаллы должны раствориться.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

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Добавьте к сухим ингредиентам растительное масло и тщательно перемешайте. Затем влейте воду с сахаром и замесите однородное тесто.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

Следует обмять тесто руками на присыпанном мукой столе. Раскатайте его пластом толщиной примерно 3 миллиметра и вырежьте печенье пластиковыми (или железными) формочками.

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала​

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

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Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала​

Светлана Тарабарова готовит рождественское печенье с сыном / Фото певицы для 24 канала

Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом для выпечки.

Выпекайте 12–15 минут при температуре 180 градусов. Когда края подрумянятся, доставайте печенье из духовки. Оно должно остаться светлым.

Для декора смешайте сахарную пудру с молотой корицей и посыпьте печенье, когда оно еще теплое. Все, подавайте ароматный десерт на стол.

Эти секретные ингредиенты добавляют особый вкус не только печенью, но и наполняют весь дом. Сахарная пудра с корицей еще на теплом печенье начинает таять, аромат стоит на весь дом. Это и есть атмосфера Рождества,

– делится Светлана Тарабарова.

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала​

Рождественское печенье от Светланы Тарабаровой / Фото певицы для 24 канала