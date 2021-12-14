Знаменитости готовятся к праздникам. Когда за окном настоящая, морозная зима, хочется чтобы и дома была сказочная атмосфера. Поэтому в домах звезд уже мерцают новогодние огоньки.

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Светлана Тарабарова украсила елку

Певица готовится к праздникам вместе с сыном, дочерью и мужем. Они вчетвером украшали елку в загородном имении. На лице маленького Ивана сияла улыбка. Видно, ему очень нравятся рождественские декорации, которые появились дома.

Все были в домашней одежде, что создавало уютную атмосферу. В этом году помогала и дочь Мария. Она наблюдала за братиком, ведь для девочки новогодняя суета – это что-то необычное.

Также Тарабарова поделилась новогодними традициями, которые есть в ее семье. И одна из самых главных – украшать елку всем вместе.

Текст публикации Светланы Тарабаровой:

Буду делиться с вами нашими новогодними традициями.