31-летняя Светлана Тарабарова поделилась мощным зарядом новогоднего настроения. С мужем Алексеем и двумя детьми – 3-летним Иваном и годовалой Марией – она устроила первую зимнюю прогулку под пушистый снег.

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В загородном комплексе семья успела поиграть в снежки и даже слепить мини снеговика. Их милое видео под песню Тарабаровой "Перший сніг" умилило сеть. За считанные часы ролик просмотрели почти 50 тысяч пользователей.

Ура! Это магия! Официально заявляю, теперь, несмотря ни на что, настроение отличное! Радуемся жизни и простым вещам,

– подписала артистка.

Напомним, всего несколько недель назад Светлана Тарабарова показывала первые шаги дочери, а теперь Мария уверенно шагает по снегу.

В сети звездную семью завалили комплиментами. Фолловеры поражены, что супруги так искренне радуются мелочам со своими детьми: