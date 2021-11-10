Светлана Тарабарова – одна из тех исполнительниц, которые удачно сочетают карьеру и материнство. Самые яркие моменты она всегда показывает в социальных сетях и радует поклонников.
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Первые шаги дочери Светланы Тарабаровой
Артистка вместе с мужем была на рабочей встрече. Вернувшись вечером домой, не могла прийти в себя от счастья. Маленькая дочь Мария, которой в сентябре исполнился год, самостоятельно, без поддержки, встретила родителей. Это первые шаги девочки, потому Светлану и ее любимого Алексея переполняли эмоции. Родители играли с Марией, радовались ее успехам, ведь это особый момент в жизни каждого малыша.
Друзья, не могу не поделиться с вами такой радостью! Вчера вечером мы с мужем вернулись с переговоров и Мария впервые без поддержки, самостоятельно пошла к нам. Внутри я почувствовала тепло, магию! Марийке сейчас год и почти 2 месяца. Счастье в простых вещах! Надо только замечать их,
– написала Тарабарова под роликом.
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