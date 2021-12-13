Начались новогодние корпоративы, пора выбирать наряды для особенной новогодней ночи. Следует обратить внимание на одежду, которую знаменитости выбирают для праздничных съемок.
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Женственный образ Светланы Тарабаровой
В инстаграме артистка опубликовала несколько фото, на которых изображена в коротком пышном платье чудесного цвета. У платья были фатиновая юбка и объемные спущенные рукава, придающие образу женственность. На талии были невероятно красивые цветы.
Волосы Тарабарова уложила ровно, а на лице сделала макияж с черными стрелками и золотистыми тенями на веках. Из обуви выбрала прозрачные босоножки, а из аксессуаров – длинные серьги.
Светлана Тарабарова в платье принцессы / Фото из инстаграма певицы
Праздничные образы украинских звезд
- Жена Виктора Павлика позировала в новогодней фотосессии в черных брюках и белой блузке.
- Певица Ирина Федишин продемонстрировала кукольный образ в нежно-розовом платье.
- Певица Оля Полякова ошеломила эпатажностью, надев леопардовый комбинезон.