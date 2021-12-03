Уже совсем скоро Новый год и время искать наряды для празднования. Украинские звезды часто публикуют в сети фото стильных образов, поэтому вдохновиться можно и от них.

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Нежный look Светланы Тарабаровой

Певица Светлана Тарабарова показала элегантный и стильный ауфит, который прекрасно подойдет для празднования Нового года. Звезда предстала перед камерой в белом костюме, состоявшем из пиджака и брюк. Талию звезды подчеркнул эффектный широкий пояс с цветными полосами.

Такой look Светлана решила совместить с босоножками на каблуке. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала праздничный макияж: с персиковыми тенями и черными стрелками на веках, с персиковым помадой на губах. Довершила аутфит крупными серьгами-кольцами.

Светлана Тарабарова в белом костюме / Фото из инстаграма певицы

Отметим, Ирина Федишин опубликовала фото со съемок новогоднего концерта. Она позировала в роскошном вечернем платье красного цвета, а прическу дополнила красивым бантом, который в тренде в этом сезоне.