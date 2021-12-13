Розпочалися новорічні корпоративи, вже час обирати вбрання для особливої новорічної ночі. Варто звернути увагу на одяг, який знаменитості обирають для святкових зйомок.
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Жіночний образ Світлани Тарабарової
В інстаграмі артистка опублікувала декілька фото, на яких зображена в короткій пишній сукні нюдового кольору. Вбрання мало фатинову спідницю та об'ємні опущені рукави, що додавали образові жіночності. На талії були неймовірно красиві квіти.
Волосся Тарабарова вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками і золотистими тінями на повіках. З взуття обрала прозорі босоніжки, а з аксесуарів – довгі сережки.
Світлана Тарабарова в сукні принцеси / Фото з інстаграму співачки
Святкові образи українських зірок
- Дружина Віктора Павліка позувала в новорічній фотосесії в чорних штанах і білій блузці.
- Співачка Ірина Федишин продемонструвала ляльковий образ у ніжно-рожевій сукні.
- Виконавиця Оля Полякова приголомшила епатажністю, одягнувши леопардовий комбінезон.