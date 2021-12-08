Оля Полякова в каждом эпизоде шоу "Маска" удивляет экстравагантными образами. Не могла обойти вниманием и праздничное шоу "Новогодняя Маска", которое покажут в эфире телеканала "Украина" 31 декабря.
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Экстравагантный образ Оли Поляковой
Для праздничной съемки артистка перевоплотилась в эпатажного Руби Рода из известного фильма "Пятый элемент". Красавица-блондинка в очередной раз показала себя сексуальной, соблазнительной и одновременно женственной.
Одним из новогодних аутфитов звезды стал обтягивающий комбинезон с леопардовым принтом, который красиво подчеркнул формы ее изящного тела. Изюминки образу добавили аксессуары – массивное золотое колье, пояс и длиннющий микрофон. Такой же экстравагантной получилась прическа Поляковой – объемная гулька-кокон. А на лице был макияж с черными стрелками на веках и насыщенной матовой помадой на губах.
Всем привет, я Олька Руби Род. Поскольку у меня всегда странные наряды и головные уборы, то в моей голове мы сделали четыре дырки, закрутили дюбели, и теперь туда можно что-то втыкать,
– шутливо прокомментировала Оля новую прическу.
Оля Полякова в "Новогодней Маске" / Фото пресс-службы
Оля Полякова в "Новогодней Маске" / Фото пресс-службы
Неординарные аутфиты Оли Поляковой
- Для одного из выпусков "Маски" певица надела красное кожаное мини-платье со шнуровками и яркий парик.
- На "Танцах со звездами" она позировала в черном платье с откровенным декольте.
- Исполнительница покорила сеть фотографиями в прозрачном наряде и с макияжем куклы Барби.