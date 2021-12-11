Екатерина Репьяхова активно развивает личный блог, поэтому на ее странице часто появляется разный контент. Конечно, девушка не могла обойти вниманием тематику новогодних праздников.

Вас может интересно После слов "наглая тварь": жена Виктора Павлика подала в суд на его бывшую

Нежный образ Екатерины Репьяховой

Жена музыканта арендовала студию с праздничными декорациями. На фотографиях она изображена, позируя на диване. Катерина надела черные брюки и белую рубашку с элегантным воротничком.

Обычно Репьяхова просто укладывает волосы, а на этот раз она решила собрать их в прическу сзади. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и блеском в глазах. В общем образ Екатерины получился очень нежным и женственным.

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Екатерина Репьяхова в новогодней фотосессии / Фото из инстаграма Репьяховой

Текст публикации Екатерины Репьяховой:

Накануне самого волшебного периода в году. У меня, как никогда, новогоднее настроение. Наверное потому, что следующий год я впервые буду встречать в роли мамы. Когда хочется делиться всем самым лучшим, что у тебя есть и показывать лучшее, что есть в этом мире.

Никогда не забуду, как мы с мамой в детстве с начала декабря бы начинали покупать подарки родным, а потом встречали Новый год всей семьей с елкой, заваленной подарками, обменивались ими.

Хочется пронести это тепло и дружескую атмосферу сквозь годы, передать своим детям и внукам.