Успешная украинская артистка Ирина Федишин часто делится в личном блоге яркими фото или видео. Она показывает поклонникам образы, которые подойдут для разных светских выходов или повседневных прогулок.
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Образ Ирины Федышин
На этот раз исполнительница опубликовала видео, в котором кружится в ярких нарядах, напоминающих одежду принцессы или куклы. Она надела розовое платье длины миди без бретелей, с корсетом и пышной юбкой.
Такое платье звезда совместила с замшевыми туфлями цвета фуксии. Из аксессуаров образ Ирины Федишин дополнило блестящее колье и серебряные серьги-кольца.
Певица распустила белокурые волосы и уложила их пышными локонами. На лице она сделала эффектный макияж, успешно завершивший праздничный аутфит.
Образы Ирины Федишин в нарядах
- Другим вариантом праздничного образа от знаменитости является черное платье в горошек, которое она совместила с туфлями-челноками.
- Певица тоже показывала кукольный аутфит в длинном платье насыщенного красного цвета.
- Ирина Федишин демонстрировала и экстравагантный look в белом мини-платье с перьями.