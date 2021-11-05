Исполнительниц объединила "Фабрика звезд-2". Тогда Светлана Тарабарова, Регина Тодоренко, Елена Кушниренко (Виноградова) и Лина Мицуки приступили к работе с Наталией Могилевской в ​​группе Real O. Но после четырех лет коллектив начал распадаться.

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Клип Тарабаровой на песню "Солодкі 16"

Светлана Тарабарова решила объеденить подруг в новой видеоработе. Подобная идея возникла спонтанно. При написании трека она пыталась передать настроение девичьих вечеринок. Тарабаровой предлагали много идей по поводу клипа, однако перед глазами все равно были те теплые и безумные воспоминания. Поэтому звезда отважилась написать коллегам.

Все согласились, однако возникла проблема – собраться вместе. Девушки успешны, у каждой есть работа, творческие проекты, дети. Так получилось, что единственный свободный день у всех был 19 октября. Тогда часть девушек находилась в Стамбуле, поэтому команда Тарабаровой приняла решение лететь в Турцию и там снимать клип.

Спасибо каждому, кто причастен к созданию! Спасибо, что вы со мной на светлой стороне музыки!

– подчеркнула Светлана.

Светлана Тарабарова – "Солодкі 16": смотрите видео онлайн