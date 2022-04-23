31-летняя Светлана Тарабарова, как и множество звезд украинского шоу-биза, имеет близких в России. Туда переехал родной брат ее матери. Мужчина, выросший в Херсоне, радовался, что путинская армия оккупировала город, потому что люди там вроде бы наконец-то заживут. Об этом он написал семье на третий день войны.

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Светлана Тарабарова о дяде из России

В Херсоне были бои за Антоновский мост. Город был напуган. Шок. А он пишет смс моей сестре: "Галочка, поздравляю, наконец-то вас освободили. Теперь вы заживете". Это родной дядя,

– заявила шокированная артистка.

Следующие несколько дней после этого вся родня пыталась убедить мужчину, что Россия пришла в Украину с войной, а не со "спецоперацией по освобождению". Однако тот их не слышал и искал свои доводы, "не сдавался", как заметила Тарабарова.

"Три дня мы переписывались всей семьей. Мы закончили переписываться после того, как моя мама сказала: "Просто заблокируй его". Родная сестра сказала. Он не понимает, он слеп. Пропаганда настолько выела ему мозг", – призналась певица.

Не только Светлана Тарабарова, но и другие звезды распрощались с родными из России из-за войны