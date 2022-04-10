Регина заявила, что после смерти экслюбимогов Буче, писала Коли, однако тот просмотрел сообщение, но не ответил. Серга не смолчал и показал скриншоты переписки с Тодоренко, которые подтверждают, что ее слова являются ложью.
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Коля Серга ответил Регине Тодоренко
Мужчина решил объяснить ситуацию. Он отметил, что Регина изображает из себя жертву, но это не изменяет отношение к ней и ее позиции.
"Судя по тому, что Регина мне писала, она либо забыла, что я у нее в блоке, либо это специально разыграно для статуса жертвы у своих сторезов, либо каким-то образом инстаграм заблокировал для нее меня самостоятельно. Это не меняет моего отношения к Регине из-за ее позиции по отношению к Украине и всем тем ужасам, которые делает Россия, но создает дополнительные вопросы", – написал певец в сториз.
Коля Серга ответил Регине Тодоренко / Скриншоты инстаграм-сториз артиста
Конфликт между Сергой и Тодоренко
- Коля Серга рассказал, что в Буче оккупанты убили его товарища, с которым раньше встречалась Регина Тодоренко.
- Узнав о гибели эксбойфренда, ведущая нарушила молчание, поскольку раньше не говорила о войне в Украине.
- Серга упрекал бывшую коллегу из программы "Орел и решка" за ее позицию, а Тодоренко начала заявлять, что он хайпирует на ее имени.