Регина заявила, что после смерти экслюбимогов Буче , писала Коли, однако тот просмотрел сообщение, но не ответил. Серга не смолчал и показал скриншоты переписки с Тодоренко, которые подтверждают, что ее слова являются ложью.

К теме Регина Тодоренко пожаловалась на угрозы и обвинила Колю Сергу в хайпе

Коля Серга ответил Регине Тодоренко

Мужчина решил объяснить ситуацию. Он отметил, что Регина изображает из себя жертву, но это не изменяет отношение к ней и ее позиции.

"Судя по тому, что Регина мне писала, она либо забыла, что я у нее в блоке, либо это специально разыграно для статуса жертвы у своих сторезов, либо каким-то образом инстаграм заблокировал для нее меня самостоятельно. Это не меняет моего отношения к Регине из-за ее позиции по отношению к Украине и всем тем ужасам, которые делает Россия, но создает дополнительные вопросы", – написал певец в сториз.

Коля Серга ответил Регине Тодоренко / Скриншоты инстаграм-сториз артиста

Конфликт между Сергой и Тодоренко