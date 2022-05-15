Ирина опубликовала сообщение, в котором пыталась объяснить, почему произошло так, что Польша от украинского жюри на Евровидении получила ноль баллов. Артистка даже опубликовала фото бланка, на котором оценивала выступления исполнителей.

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Ирина Федишин о баллах Польши на Евровидении

Исполнительница заявила, что ситуация, которая сложилась с Польшей, ей тоже не приятна. Именно эта страна больше помогает нам во время войны, приняла более 3 миллионов украинцев, которым пришлось убегать от войны. Ирина уверяет, что когда увидела результаты оценки, была шокирована.

Каждый член жюри выставлял оценки в отдельном бланке, не имел права их обсуждать, поскольку все результаты юридически фиксирует нотариус, а затем все баллы суммируются организаторами в цифры. Несмотря на то, что обнародовать свои оценки нельзя, и за это Федишин могут оштрафовать, она показала баллы, которые поставила Польше.