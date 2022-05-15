Ирина опубликовала сообщение, в котором пыталась объяснить, почему произошло так, что Польша от украинского жюри на Евровидении получила ноль баллов. Артистка даже опубликовала фото бланка, на котором оценивала выступления исполнителей.
К теме "Извините, братия": украинцы возмущены оценками для Польши от жюри – все о скандале
Ирина Федишин о баллах Польши на Евровидении
Исполнительница заявила, что ситуация, которая сложилась с Польшей, ей тоже не приятна. Именно эта страна больше помогает нам во время войны, приняла более 3 миллионов украинцев, которым пришлось убегать от войны. Ирина уверяет, что когда увидела результаты оценки, была шокирована.
Каждый член жюри выставлял оценки в отдельном бланке, не имел права их обсуждать, поскольку все результаты юридически фиксирует нотариус, а затем все баллы суммируются организаторами в цифры. Несмотря на то, что обнародовать свои оценки нельзя, и за это Федишин могут оштрафовать, она показала баллы, которые поставила Польше.
Как получилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос. Мы искренне благодарны польскому правительству и народу за все, что они для нас делают: приютят женщин и детей, передают невероятно большую гуманитарную помощь и всячески поддерживают Украину. Это неоценимо. Мне жаль, что так вышло. Не знаю, как голосовали другие, мои баллы для Польши – 10,
– написала Федишин.
Ирина Федишин об оценках Польши / Фото с инстаграмма певицы
Но, судя по комментариям под постом, оправдания Ирины еще больше разозлили общественность. Теперь артистку обвиняют в том, что она пририсовала единицу для фото.
- "Оценки ставило жюри, знавшее, что их баллы покажут по телевидению на весь мир. Оценки ставили вы, а стыдно нам!"
- "Какой ужасный фотошоп! Если приблизить, то даже невооруженным глазом виден! Это ужас!"
- "Если честно, я не понимаю, как вы стали членом этого жюри? Кто вас взял? Человека, которому самому далеко еще до вокала! А результаты – это вообще абсурд! Это не возможно, а значит просто дописали 0 или 1! Потому что переживаете за свое корыто! Позор вам!"
- "А может, вы единицу теперь дописали?"
- "Как это вы не знаете, как получилось для Польши ноль? Зачем тогда жюри? Ваши голоса показали нашу благодарность Польше, Эстоне, Литве. Стыдно перед этими странами".
- "Сейчас вы этим сообщением прикрываете себя. Это сообщение ничего не решит. Вы повели себя позорно. Позор вам! Сделали вы, а целому народу теперь отвечать. Оскорбили Украину".
- "Позор! Как можно было так сделать, потом еще так подло оправдываться?"