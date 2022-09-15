От Жадана до Лободы: почему концерты украинских артистов срывают за границей

За последние полгода украинские артисты объездили почти весь мир с концертами в поддержку Родины. Однако все чаще такие благотворительные мероприятия терпят крах – их то отменяют организаторы, то пытаются сорвать россияне.

Поэтому 24 канал собрал все факапы, которые случались с украинскими артистами из-за их благотворительных намерений. Дальше о том, как Дантес спровоцировал митинг россиян в Израиле, а Олег Скрипка не смог выступить в Гамбурге.

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Владимиру Дантесу "прилетело" в Израиле

В июле Дантес впервые с 24 февраля выехал из Украины с благотворительным стендап-туром "Добрый вечер, мы из Украины". В Израиле к нему присоединились Иван Люленов из команды "Стояновка", Наталья Гарипова, Юрий Карагодин и другие юмористы.

Так, в Израиле россияне слали письма с жалобами на украинских звезд, потому что якобы "разжигают ненависть" к ним. Более того, 14 июля, после благотворительного концерта в городе Хайфа, россияне устроили целый митинг в поддержку тех, кого притесняю.

Мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем временно переселенных. Напоминаем миру, что война продолжается и нужно продолжать делать все, что только можно ради победы Украины, приводим факты, показываем, что происходит в стране. А после террористического нападения в Виннице россияне делают митинг, что их притесняют и ненавидят,

– рассказал Владимир Дантес.

Правда, в комментариях его фаны из Хайфы отметили, что на свой митинг россияне смогли собрать "три калеки".

Владимир Дантес на концерте в Израиле / Фото из инстаграма певца

Сергея Жадана "отшили" в Италии

В рамках благотворительного тура в рок-группы "Жадан и Собаки" было запланировано выступление в Милане, в клубе Slaughter Club. Концерт должен был состояться 21 августа, но менее чем за две недели до события организатор "слился". Он написал Сергею Жадану в инстаграме, что в Италии "незаконно делать концерты и собирать деньги на войну".

Артист попытался объяснить итальянцу, что это благотворительный тур, на вырученные средства из которого будут покупать авто, а не оружие, однако он не захотел рисковать.

Часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы лениво тусят, стараясь не лезть в политику,

– резко прокомментировал Сергей Жадан.

Переписка Сергея Жадана с итальянцем, отменившим его концерт в Милане / Фото с инстаграма артиста

Олю Полякову освистали в Израиле

8 сентября в городе Ашдод в Израиле организовали традиционный фестиваль "Звуки моря". Кроме израильских, итальянских и немецких звезд, на мероприятие пригласили Олю Полякову. Она, безусловно, вспомнила о российском вторжении в Украину, но это не понравилось нескольким зрителям в зале, которые освистали ее и недовольно выкрикивали. Артистка убеждена, что это были россияне.

Полякова, кстати, прямо на сцене поставила их на место, сорвав бурные овации фразой: "Это что? Кто-то не знает этой информации? Я кому открываю глаза? Украинцы, вы здесь? Мы же все знаем?"

Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла, на концерте в израильском Ашдоде я ощутила невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат,

– подчеркнула Оля Полякова.

Олега Скрипку назвали "фашистом" в Германии

С начала полномасштабной войны группа "Вопли Видоплясова" объездила всю Европу и Америку, однако ей не дали выступить в Германии. Музыканты прибыли в Гамбург 14 сентября и в тот же день должны были отыграть концерт в культовом клубе Индра, где в свое время начинали The Beatles. Однако его владельцы не пустили украинских артистов.

Фронтмен группы ВР Олег Скрипка отметил, что против украинской музыки выступили "тайные силы" Германии. Поскольку немцы поддерживают украинцев, то единственные, кто могут саботировать – это россияне.

Начинают отменять наши концерты под эгидой, что украинцы – это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы все понимаем, откуда здесь ноги растут и, к сожалению, клубы не придерживаются контрактов, мы не можем попасть в эти клубы. Такая коррупция, так работают длинные руки кремля,

– прокомментировал инцидент Олег Скрипка.

Светлану Лободу "приплели" к пропагандистам в Германии

После 8 лет жизни в стране-агрессорке Светлана Лобода все же пришла в себя и принялась гастролировать миром в поддержку Украины. Однако в Германии ее благотворительный тур "приплели" к "Первому каналу". Льющий пропагандой федеральный канал россии назвали медиапартнером концертов Лободы.

К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатаны на бланках, где неправильно именуется мое шоу и указан медиапартнером "Первый канал", что не соответствует действительности. Поэтому мы с командой решили перенести тур по Германии, пока все до одного билеты не будут заменены,

– прояснила ситуацию экс-гастролерша.

Пока неизвестно, кто выступает организатором концертов Лободы в Германии, но ответственность за испорченные билеты якобы полностью на нем. Так, перенесены ее концерты в Берлине, Вольфсбурге, Дюссельдорфе, Лемго, Франкфурте, Карлсруэ, Гамбурге и Нюрнберге.

Светлана Лобода на концерте с украинским флагом / Фото из фейсбука певицы