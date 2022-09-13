Традиционный израильский фестиваль "Звуки моря" прошел в курортном городе Ашдод на побережье Средиземного моря и собрал около 5 тысяч зрителей. Среди них нашлись те, которым не понравилась правда Оли Поляковой о нападении россии на Украину.

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Как "фанаты пуйла" попытались сорвать выступление Поляковой в Израиле

Несмотря на попытку сорвать мое выступление со стороны нескольких фанатов пуйла, на концерте в израильском Ашдоде я ощутила невероятную поддержку Украины от зрителей, от всего зала. Это было одно из лучших моих выступлений,

– поделилась певица.

Из видео видно, что в перерыве между песнями Оля Полякова заговорила о войне на Родине: "Когда произошло российское вторжение в Украину, разумеется, все были напуганы ужасно, все были ужасно разбиты". Во время этих слов из нескольких мест в зале раздался свист и недовольные крики.

"Это что? Кто-то не знает этой информации? Я кому-то открыла глаза? Украинцы, вы здесь? Мы же все знаем?" – возмущенно обратилась артистка. В ответ зал разразился овациями, поэтому она продолжила. Полякова рассказала, как после благотворительного матча в Хорватии, где она пела гимн Украины, девочка подарила ей браслет, который плела в подвале Мариупольского драмтеатра.

"Как раз произошла трагедия в Мариупольском театре. Я его (браслет, – 24 канал) одела и сказала, что сниму только тогда, когда закончится война. Конечно же, победой Украины", – заявила певица со сцены.

Я говорю об Украине на каждом своем выступлении, несмотря на его формат. Всегда вижу в зале искреннюю поддержку нашего народа в каждой стране,

– подчеркнула Оля Полякова в своем посте.

К слову, ранее певец Владимир Дантес рассказывал, что в Израиле ему тоже "прилетело" от россиян. В городе Хайфа они устроят целый митинг в поддержку тех, кого притесняют, то есть себя.

Интересно, что после этого Оле Поляковой передали флаг Украины, и она издала эмоциональную речь о том, как с двумя дочками в страхе убегала за границу.

"Когда началась война, я была выброшена из своей страны. Я ехала как все мамы и спасала своих детей. И только одно я себе говорила, чтобы они не видели моих слез, не видели, что мне страшно. И что первый раз в жизни я не сильная, не драйвовая, а просто мать, которая боится за своих детей, и я говорила себе: "Все будет хорошо", – заявила артистка и исполнила свой новый украиноязычный трек "Все буде добре".