В Тель-Авиве Дантес выступил в рамках благотворительного тура "Доброго вечора, ми з України". С ним пели Монатик, Настя Каменских, Потап, Alina Pash, группа KAZKA, а зал был в сине-желтой символике и украинских флагах. Поэтому русские Израиля разгневались и стали слать письма, что такие, как Дантес "разжигают ненависть".

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Как Дантесу "прилетело" от россиян в Израиле

О том, что обидел россиян, певец узнал уже в Хайфе, куда приехал с концертом. Там эмигранты из россии устроить целый митинг в поддержку тех, кого притесняют.

Мы выступаем, собираем деньги для Украины, поддерживаем временно переселенных. Напоминаем миру, что война продолжается, и нужно продолжать делать все, что только можно ради победы Украины, приводим факты, показываем, что происходит в стране. А после террористического нападения в Виннице россияне делают митинг, что их притесняют и ненавидят,

– написал Дантес.

Однако добавил, что россияне поплатятся и за это: "Как говорят, карма – с*ка. Она очень быстрая и сильная. Каждого догонит".

В сети поддержали Дантеса