14 сентября в 19:00 группа "ВВ" должна была появиться на сцене гамбургского клуба Индра, где начинали легендарные The Beatles. Однако их концерт неожиданно отменили. Как объяснил Олег Скрипка, там украинцев назвали фашистами. По его мнению, это дело рук россиян.

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Как россияне сорвали концерт Олега Скрипки в Гамбурге

Украинская музыка неожиданным образом получила сопротивление неких "тайных сил" в Германии. Начинают отменять наши концерты под эгидой, что украинцы – это фашисты, и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы все понимаем откуда здесь ноги растут и, к сожалению, немцы словно становятся на сторону украинцев, но клубы не придерживаются контрактов, и мы не можем попасть в эти клубы,

– признался Олег Скрипка.

Однако добавил, что в Гамбурге они выступят даже несмотря на то, что россияне всячески перекрывают им доступ к концертным площадкам.

"Такая коррупция, так работают длинные руки кремля. Но мы все равно сделаем концерт, следите за событиями, как они будут развиваться. Слава Украине. Героям Слава", – заключил Олег Скрипка.

Как на отмену концерта реагирует сеть

В комментариях многие фаны группы "Вопли Видоплясова" отметили, что не удивлены активизацией "тайных сил" в Германии, ведь там мощная российская диаспора:

"К сожалению, в Германии велика не только украинская диаспора, но и российская, и эти люди относятся очень агрессивно ко всему, что касается Украины. Но время все расставит на свои места";

"Именно в Германии до сих пор планируются концерты Аллегровой, Михайлова, Лепса, Бузовой, "Отпетых мошенников" и прочего шлака. Ясно, что именно в Германии у них есть свои каналы сейчас больше, чем где-нибудь";

"Они и музыки нашей боятся";

"Боятся, потому что никто так не поднимает боевой дух, не заряжает энергией, как Олег Скрипка на концертах".

Напомним, в августе писатель Сергей Жадан рассказывал, что концерт его группы "Жадан и Собаки" в Милане также был отменен. Тогда организатор написал, что музыканты будут "собирать деньги на войну", а это якобы незаконно в Италии и его могли арестовать.