Артистка сообщила об отмене концертов и отреагировала на инцидент в соцсетях.

Важно Тур Ани Лорак вызвал волну протеста в Германии

Поклонники только что прислали видео приобретенных билетов на мои концерты в Германии в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. К своему ужасу я обнаружила, что билеты распечатали на бланках, где неправильно называют мое шоу и указано не соответствующим действительности медиапартнером "Первый канал",

– подчеркнула Светлана Лобода.

Певица пояснила, что за печатание билетов отвечают организаторы. Лобода упразднила концерты до полной замены билетов.



Напомним, тур в Европе запланировала и гастролерша Ани Лорак. Певица планирует выступить в Германии и Чехии. Поскольку россиян за кордном не любят, то Лорак решила вспомнить, что она гражданка Украины, назвала себя "самой титулованной украинской певицей". Что об этом говорят украинцы и Минкульт – узнайте здесь.