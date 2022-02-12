Известный украинский артист Wellboy, единственный певец, покоривший чарты Apple Music и Spotify, также хочет поехать в Турин на международный песенный конкурс Евровидение. Он выступил на сцене с песней Nozzy Bossy.

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Wellboy раскритиковали на Нацотборе

На Нацотборе Wellboy спел трек-высказывание "о нашей сильной стране, которая крепко стоит на своих ногах, на своей земле", как рассказывал сам артист.

Я вообще благодарен Богу за то, что могу делать действительно то, что я хочу и могу. Хочется взять и разорвать всех той простотой, а не крашеными глазами, перьями и тому подобное,

– поделился он.

На сцене Wellboy появился в ярком образе – оранжевых брюках и коричневой блузке с принтом. Изюминкой его аутфита стал подсолнух. В одном из моментов танцевального выступления артист "садится" на девушек из подтанцовки.

Тина Кароль и Ярослав Лодыгин прокомментировали выступление Wellboy и сошлись во мнении, что не следует "садиться на девушек" в номере. Они подвергли критике выступление за объективизацию женщин.

Если бы на Евровидение поехали "Гуси", то мы повторили бы успех Данилко. Я согласен с тем, что сила села расходится с объективизацией женщины. Как будто она предмет, на котором можно посидеть. Тем не менее, это больше внутренний продукт, чем продукт на экспорт,

– заявил Лодыгин.



Wellboy / Скриншот с видео

Нацотбор на Евровидение-2022 – смотрите видео онлайн: Wellboy – Nozzy Bossy

Что известно о песне Nozzy Bossy

Хит для Евровидения-2022 Wellboy решил посвятить украинскому селу и людям, которые находят свой путь в жизни самостоятельно.

""Нозі босі" – о силе села, обо всех босоногих людях, которые идут по этой планете. Я себя считаю босяком. Иду куда-то, не знаю куда. Но я иду босиком, и мне это в кайф. И эта песня – обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", – признался ранее исполнитель.