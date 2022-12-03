Каждый доллар имеет значение, – Стинг призвал помочь Украине пережить сложную зиму
Источник:инстаграмм Стинга
Британский рок-музыкант Стинг с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину. После массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре он призвал мир помочь нашей стране пережить эту зиму.
Стинг еще в феврале проникся особой любовью к украинцам. Он продолжает поддерживать нашу страну и постоянно обращает внимание многомиллионной аудитории поклонников на войну, которая длится уже более 9 месяцев.
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Стинг призвал помочь Украине
Певец обратился к поклонникам и попросил задонатить Украине, помочь пережить эту сложную зиму: "Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшим сражением этой войны".
В этом видеообращении Стинг отметил, что все собранные средства пойдут на покупку пищи быстрого приготовления и спальных мешков для украинцев.
Каждый доллар имеет значение. Сделайте в этом году подарок для украинцев в виде подаяния,
– призвал он поклонников.
Как Стинг поддерживал Украину после 24 февраля
- Чтобы поддержать украинцев на 11 день войны, Стинг исполнил песню о россиянах Russians из своего дебютного альбома The Dream of the Blue Turtles, написанного еще в 1985 году. Он признался, что никогда бы не смог подумать, что песня станет актуальной почти через 40 лет. Через некоторое время перевыпустил этот трек и заявил, что весь доход пожертвует волонтерам Help Ukraine Center.
- 6 апреля он исполнил обновленный трек Russians вместе с украинской виолончелисткой Ярославом Трофимчуком.
- Кумир миллионов заявил, что больше никогда не будет выступать на корпоративах российских миллиардеров и причастных к агрессии Кремля.
- В марте певец сделал щедрое пожертвование в поддержку ВСУ и предоставил крупную партию гуманитарной помощи беженцам.
- В мае жена Стинга приезжала в Люблин к украинским беженцам. Так кинопродюсер и активистка Труди Стайлер, сотрудничающая с благотворительным фондом Help Ukraine Center, показала свою солидарность.