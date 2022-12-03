Каждый доллар имеет значение, – Стинг призвал помочь Украине пережить сложную зиму

Британский рок-музыкант Стинг с начала полномасштабной войны активно поддерживает Украину. После массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре он призвал мир помочь нашей стране пережить эту зиму.

Стинг еще в феврале проникся особой любовью к украинцам. Он продолжает поддерживать нашу страну и постоянно обращает внимание многомиллионной аудитории поклонников на войну, которая длится уже более 9 месяцев.

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Стинг призвал помочь Украине

Певец обратился к поклонникам и попросил задонатить Украине, помочь пережить эту сложную зиму: "Зима пришла в Англию, но также она началась в Украине, где российские войска продолжают атаковать энергетические объекты. Это делает жизнь украинских семей невыносимой и тяжелой. Судьба миллионов людей там сейчас висит на волоске и зависит от вашей помощи. Сохранение тепла зимой станет важнейшим сражением этой войны".

В этом видеообращении Стинг отметил, что все собранные средства пойдут на покупку пищи быстрого приготовления и спальных мешков для украинцев.

Каждый доллар имеет значение. Сделайте в этом году подарок для украинцев в виде подаяния,

– призвал он поклонников.

Как Стинг поддерживал Украину после 24 февраля