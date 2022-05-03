Жена Стинга приехала в Люблин днем раньше, где сразу отправилась в приют, где проживает более 200 украинских беженцев. Также она увидела состав волонтерского центра, где украинцы получают помощь по всему миру.

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Труда Стайлер призналась, что хотела сразу помочь украинцам в начале войны, однако не знала как. Но когда она узнала Help Ukraine Center, то все изменилось.

Украинцев укрепляет вера в свою общину, страну и своего лидера. От волонтеров и переселенцев я слышу одно и то же: "Я хочу быть полезным, хочу что-то делать". В украинском народе столько борьбы, столько мужества и столько возможностей – сегодня я в этом убедилась,

– заявила Стайлер во время встречи с волонтерами центра.

В частности, она сделала памятную надпись на Стене памяти, где традиционно пишут свои пожелания гости и посетители центра.

"Мы вас любим. Мы вас поддерживаем. Мы будем оставаться с вами столько, сколько понадобится, пока весна снова не наступит в прекрасной Украине. Труды и Стинг", – написала Труди.

Женщина добавила, что стремится и дальше продолжать свою деятельность, направленную на помощь Украине. Отметим, что в марте супруги Стинг и Стайлер оказали щедрую гуманитарную поддержку Украине, которую отправили в Польшу. Там было множество медикаментов, продуктов, одежды и теплых одеял для детей и женщин. В частности, они передают все средства для украинцев, которые получают по монетизации песни Стинга Russians на всех цифровых площадках.