Концерт состоялся в Лондоне в театре The London Palladium, где Стинг исполнил несколько своих легендарных хитов. Среди них был заново выпущен трек Russians, который артист записал еще в 1985 году во время "холодной войны" России и США. Недавно он снова его перевыпустил, а весь доход пожертвовал волонтерам Help Ukraine Center.

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Чтобы еще раз поддержать Украину, во время концерта он пригласил на сцену украинскую виолончелистку Ярославу Трофимчук, которая в роскошном платье сыграла вместе с легендарным артистом. Они вместе исполнили песню о россиянах, ведь в новой версии песни он сумел объединить два инструмента – свою гитару и виолончель.

Стен и Ярослава Трофимчук – Russians: видео онлайн

Известно, что Ярослава Трофимчук – родом из Ровно, окончила Ровенскую детскую музыкальную школу №2. В настоящее время работает виолончелисткой в ​​британском Philharmonia Orchestra.