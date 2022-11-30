Елена Зеленская продолжает активно работать с международными партнерами. Первая леди помогает мужу приближать победу, постоянно подчеркивает необходимость вооружения для Украины. 29 ноября Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.
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Елена Зеленская встретилась с королем Чарльзом III
Во время этого визита в Великобританию Зеленская имела возможность встретиться с Его Величеством. Фотографиями исторической встречи она поделилась в соцсетях. Вместе с королем Чарльзом III первая леди побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне. Напомним, в начале марта Чарльз был в этом соборе со своей супругой Камиллой. Тогда монаршие супруги молились за Украину.
Это уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины — недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии. Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Ибо здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба,
– написала Зеленская под фото.
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Как всегда, Елена очаровала элегантностью. Перед королем она предстала в сдержанном костюме коричневого цвета, который состоял из пиджака и юбки. Сверху надела стильную черную накидку. Соединила look с черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы уложили ровно, а на лице сделали легкий макияж.
- 29 ноября королева-консорт Камилла пригласила Зеленскую на прием в Букингемский дворец. Там было около 300 человек, среди VIP-персон – королева Бельгии Матильда, королева Иордании Рания, кронпринцесса Дании Мэри, графиня Уэссекская Софи, первая леди Сьерра-Леоне Фатима Био и первая леди Украины Елена Зеленская.
- Перед этим первая леди встречалась женой Риши Сунака, а также дала интервью исторической радиостанции BBC.
- В тот же день в Лондоне прошла презентация Фонда Елены Зеленской, которую посетило немало британских дипломатов и политиков. Среди них был и бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, который дружит с Зеленскими.