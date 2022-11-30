Елена Зеленская продолжает активно работать с международными партнерами. Первая леди помогает мужу приближать победу, постоянно подчеркивает необходимость вооружения для Украины. 29 ноября Зеленская выступила перед парламентом Великобритании и отметила важность создания специального трибунала для расследования преступлений руководства России.

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Во время этого визита в Великобританию Зеленская имела возможность встретиться с Его Величеством. Фотографиями исторической встречи она поделилась в соцсетях. Вместе с королем Чарльзом III первая леди побывала в Украинском католическом соборе в Лондоне. Напомним, в начале марта Чарльз был в этом соборе со своей супругой Камиллой. Тогда монаршие супруги молились за Украину.

Это уже не первый раз Его Величество находит время и теплые слова для поддержки вынужденных переселенцев из Украины — недавно он посещал их в Шотландии, еще раньше в Румынии. Поблагодарила от имени всех украинцев за помощь, которую Соединенное Королевство оказывает и будет оказывать Украине. Ибо здесь, в Лондоне, на каждом шагу, во время каждой встречи чувствую, как крепнет эта поддержка и крепнет наша дружба,

– написала Зеленская под фото.

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Как всегда, Елена очаровала элегантностью. Перед королем она предстала в сдержанном костюме коричневого цвета, который состоял из пиджака и юбки. Сверху надела стильную черную накидку. Соединила look с черными туфлями-лодочками на каблуке. Волосы уложили ровно, а на лице сделали легкий макияж.