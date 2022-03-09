Исполнитель хита Shape of my heart заявил изданию Mirror, что те дни, когда он мог себе позволить выступить перед богатыми россиянами прошли. Как известно, Стинг несколько раз приезжал на частные концерты к магнатам России. На одного из таких олигархов, Михаила Гуцериева, в 2021 году ЕС наложил санкции из-за тесных связей с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

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"Ни один (российский – 24 канал) олигарх в Британии, России или где-нибудь теперь не в состоянии заказать концерт, свадьбу или вечеринку. Эти дни прошли",

– принципиально сказал певец.



Стинг больше никогда не будет выступать перед олигархами из России / Фото из инстаграма

Стинг жестко осуждает путинский режим и начало войны против Украины. Для того чтобы поддержать украинцев, певец недавно исполнил свою песню Russians, которую написал еще в 1985 году.