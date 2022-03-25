Знаменитый британский исполнитель Стинг записал новую версию песни Russians, впервые выпущенную еще в 1985 году. Сегодня трек снова стал как никогда актуален.

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Стинг пожертвует средства украинцам

В новой версии песни, кроме Стинга, на вокале и гитаре принял участие виолончелист Рамиро Белгардт. Продюсером трека стал Мартин Кирзенбаум. Музыкант опубликовал видео, на котором показал исполнение композиции в лаконичной атмосфере.

"Я редко пел эту песню за много лет с момента ее написания, потому что никогда не думал, что она снова станет актуальной. Для храбрых украинцев, которые борются против этой жестокой тирании, а также для многих россиян, протестующих против такого насилия, несмотря на угрозу ареста и заключения. Мы все мы любим своих детей. Остановите войну", – подчеркнул Стинг.

Стинг – Russians (Guitar / Cello Version): смотрите видео

Вся прибыль, которую Стинг получит от перезапуска песни, пожертвует на волонтерский центр Help Ukraine Center. Туда отправляют гуманитарную и медицинскую помощь украинцам.

Как Стинг поддерживает Украину