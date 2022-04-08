Конечно, надеяться на то, что Регина Тодоренко осудила Россию за войну в Украине – бесполезно. Ее реакция на смерть бывшего парня ну очень лаконична.

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Как Регина Тодоренко отреагировала на гибель экс-бойфренда

В инстаграм-сторис гастролерша опубликовала зажженную свечу, а внизу добавила строки из стихотворения Марины Цветаевой "Уж сколько их упало в эту бездну".

Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали! Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли,

– процитировала Регина Тодоренко.

Правда, неизвестно, так звезда отреагировала на гибель экс-любимого Алика или почтила память всех жертв "русского мира".

Фото из инстаграм-сторис Регины Тодоренко

Через 10 часов певица снова обратилась к 7,9-миллионной аудитории в сторис. "Спасибо вам за поддержку", – написала она, а затем устроила опрос на тему, делят ли ее фоловеры людей по принципу "хороший/плохой, добрый/злой", а мир "на черный и белый".

Напомним, что пока весь украинский шоу-биз осуждает Тодоренко за молчание, она имеет свои отмазки: