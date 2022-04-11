Известная артистка Анастасия Приходько открыто осуждает знаменитостей из Украины, которые своим молчанием поддерживают войну. Она заметила, что могла также строить карьеру в России, но не захотела этого.
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Анастасия Приходько о карьере в России
Исполнительница рассказала, что благодаря хиту "Мамо" она могла завоевывать золотые горы в России: "Вы же сами понимаете, песня "Мамо" стала хитом, моим продюсером был Константин Меладзе. И погнала бы я по "золотому кольцу"".
Но у меня родная страна. Как можно думать о деньгах, когда на Родине война, когда Россия напала на Украину? Как я буду спать сама с собой? Как я буду просыпаться? Как я буду смотреть украинцам в глаза, выходя на сцену? Человек должен жить по совести. Родину, дом, могилы предков изменять нельзя,
– подчеркнула певица.
Анастасия Приходько добавила, что все артисты, которые сидят в России и молчат о войне, должны быть лишены гражданства.
"Они не имеют права быть украинцами. Нужно лишить всех званий и регалий. Зачем нам такие люди, которые переживают сахар в России, когда в родной стране гибнут дети?" – сказала звезда.