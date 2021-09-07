Создаешь себе крепость, – Настя Каменских поделилась, что поправилась после потери отца

Популярная украинская певица Настя Каменских пережила сильный стресс после смерти отца. Она призналась, что набрала лишний вес, потому что привыкла "заедать" горе.

В начале 2021 года известная украинская певица Настя Каменских потеряла отца. Она долго переживала горе и даже страдала от панических атак.

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Как Каменских справлялась со стрессом

После смерти отца Настя Каменских немного поправилась. Так знаменитость пыталась снять стресс. Когда после потери прошло полгода – она перестала "заедать" горе.

Я, например, набрала несколько килограммов после смерти отца, потому что каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда поправляешься, то создаешь себе крепость,

– призналась певица.

Настя Каменских добавила, что раньше очень страдала от комплексов. Из-за постоянных гастролей и стресса ей не удавалось взять себя в руки. Но потом исполнительница тщательно работала над своим телом. Однако она до сих пор на пути к принятию себя.

"Стараюсь любить себя даже такой какой есть, даже с набранными килограммами", – поделилась артистка.



Настя Каменских с отцом / Фото из инстаграма Насти Каменских

Смерть отца Насти Каменских