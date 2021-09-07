Создаешь себе крепость, – Настя Каменских поделилась, что поправилась после потери отца
Источник:ЖИЛ
Популярная украинская певица Настя Каменских пережила сильный стресс после смерти отца. Она призналась, что набрала лишний вес, потому что привыкла "заедать" горе.
В начале 2021 года известная украинская певица Настя Каменских потеряла отца. Она долго переживала горе и даже страдала от панических атак.
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Как Каменских справлялась со стрессом
После смерти отца Настя Каменских немного поправилась. Так знаменитость пыталась снять стресс. Когда после потери прошло полгода – она перестала "заедать" горе.
Я, например, набрала несколько килограммов после смерти отца, потому что каждый переживает горе по-своему. Я его заедаю. Мама наоборот похудела, у нее ком в горле был. А у меня наоборот, когда поправляешься, то создаешь себе крепость,
– призналась певица.
Настя Каменских добавила, что раньше очень страдала от комплексов. Из-за постоянных гастролей и стресса ей не удавалось взять себя в руки. Но потом исполнительница тщательно работала над своим телом. Однако она до сих пор на пути к принятию себя.
"Стараюсь любить себя даже такой какой есть, даже с набранными килограммами", – поделилась артистка.
Настя Каменских с отцом / Фото из инстаграма Насти Каменских
Смерть отца Насти Каменских
- О печальном событии в семье певица сообщила в конце января 2021 года. Алексей Жмур был спортсменом и музыкантом.
- Настя Каменских не скрывала, что тяжело переживала потерю. Она подчеркнула, что к такому нельзя быть готовой.
- Звезда признавалась, что после смерти отца она впервые боролась с панической атакой: "Это были очень странные ощущения, когда вся буря эмоций выходит из тебя через край и ты не можешь контролировать свое состояние. Самое страшное, что ты реально не можешь ничего сделать".
- Также исполнительница рассказывала, что отец умер от старости. Она узнала об этом от мамы. Настя Каменских так и не смогла зайти в зал, где кремировали Алексея, и попрощаться с ним. Чтобы оправиться от горя, она с мамой и подругами путешествовала по Мексике.