Известная украинская певица Настя Каменских недавно рассказала, что часто не умеет расслабляться. Поэтому отпуска для нее бывают настоящим испытанием. Так же категорически когда звезда относилась к своей фигуре.
К слову Настя Каменских в Хорватии отдыхает на яхте: фото
Настя Каменских про отношение к внешности
Исполнительница поделилась, что в начале своего здорового образа жизни была довольно строгой и требовательной к себе.
Текст публикации Насти Каменских
Тогда я кайфовала от строго режима питания, тренировок по четкому графику и очень требовательного отношения к себе. Или черное, или белое. Так и никак по-другому. Я даже срывы или cheat days позволяла себе ой, как редко,
– призналась Каменских.
Звезда добавила, что очень ругала и критиковала себя за лишние сантиметры на талии или несколько килограммов. В то же время тогда ей становилось некомфортно, Настя не могла принять свое тело и саму себя. И сейчас все изменилось.
Текст публикации Насти Каменских
Сегодня все иначе. Я ищу и постепенно нахожу свой баланс между черным и белым. Между запретами и разрешениями. В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние сантиметры в объеме или пару килограммов,
– отметила певица.
Настя Каменских добавила, что ее баланс зависит от принятия и любви к себе: "Самое интересное, что и в моменты строгости пару лет назад и в моменты ослабления сейчас – я счастлива. Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной", – подытожила Настя Каменских.
Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
Фанаты знаменитости соглашаются с ее словам в откровенном посте. Они делятся собственными историями
- "Очень отзывается. Рада за вас. Замечательный пост";
- "И это правильно. Я в режиме правильного питания и тренировок 30 лет. Это моя жизнь и удовольствие";
- "Какая вы молодец! Очень мотивационный пост";
- "Мне кажется, если женщина любит себя, ее тело будет отзываться на эту любовь. Я для себя давно решила, что на диетах сидеть и морить себя голодом не буду – слишком себя люблю";
- "Принять себя – это большой кусок работы. Больше чем в зале на беговой дорожке бегать. Еще навязанные стереотипы, как ты должна выглядеть, подпитывают внутренний дисбаланс".