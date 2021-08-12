Известная украинская певица Настя Каменских недавно рассказала, что часто не умеет расслабляться. Поэтому отпуска для нее бывают настоящим испытанием. Так же категорически когда звезда относилась к своей фигуре.

К слову Настя Каменских в Хорватии отдыхает на яхте: фото

Настя Каменских про отношение к внешности

Исполнительница поделилась, что в начале своего здорового образа жизни была довольно строгой и требовательной к себе.

Текст публикации Насти Каменских

Тогда я кайфовала от строго режима питания, тренировок по четкому графику и очень требовательного отношения к себе. Или черное, или белое. Так и никак по-другому. Я даже срывы или cheat days позволяла себе ой, как редко,

– призналась Каменских.

Звезда добавила, что очень ругала и критиковала себя за лишние сантиметры на талии или несколько килограммов. В то же время тогда ей становилось некомфортно, Настя не могла принять свое тело и саму себя. И сейчас все изменилось.

Текст публикации Насти Каменских

Сегодня все иначе. Я ищу и постепенно нахожу свой баланс между черным и белым. Между запретами и разрешениями. В моей жизни все так же спорт, сбалансированное питание и желание идти к целям! Но при этом я не корю себя за лишние сантиметры в объеме или пару килограммов,

– отметила певица.

Настя Каменских добавила, что ее баланс зависит от принятия и любви к себе: "Самое интересное, что и в моменты строгости пару лет назад и в моменты ослабления сейчас – я счастлива. Я счастлива от того, что меняюсь. Внутренне и внешне. Не знаю, как будет завтра, но сегодня каждое изменение я встречаю с любовью, принятием и благодарностью. Это мой опыт и мой выбор. Я счастлива, что выбираю быть разной", – подытожила Настя Каменских.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Фанаты знаменитости соглашаются с ее словам в откровенном посте. Они делятся собственными историями