Постоянно общаемся, – Соломия Витвицкая об экс-супруге, который служит добровольцем в ВСУ
Источник:"КП в Украине"
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая в феврале 2021 объявила о разводе. Сейчас бывший муж Соломии находится в ВСУ, и они постоянно на связи.
Соломия и Влад Кочатков 8 лет прожили в браке. Даже после развода они сохраняют теплые дружеские отношения, постоянно поддерживают друг друга.
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Общается ли Витвицкая с экс-мужем
Ведущая призналась, что она постоянно в связи с Владом, который с мая служит в ВСУ. Однако Соломия отмечает, что вместе они точно не будут. Развод прошел мирно и сейчас им лучше быть друзьями, чем супругами.
Да, мы держим связь. Постоянно общаемся. Все у него хорошо. Если ему что-то нужно, тоже пытаюсь помочь,
– поделилась Витвицкая.
Также на фронте сейчас родной брат Соломии – Северин и его супруга Эмма. Недавно ведущая отправляла брату и его собратьям сухпайки и термобелье, необходимое в зимнее время. По словам Витвицкой, помогли с этим люди из американского фонда Liberty Ukraine.
"Люди из-за границы, несмотря на то, что могли бы спокойно жить и ничем не переживать, все равно собирают средства, закупают какие-то очень важные, нужные вещи и передают нашим на передовую. Так что связь держим и помогаем чем только можем ", – подытожила ведущая.
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