Популярная украинская телеведущая Соломия Витвицкая сообщила, что разводится с мужем. В браке с Владом Кочатковым женщина была 8 лет.

Соломия Витвицкая ошеломила поклонников новостью. Она вышла замуж за Влада 8 лет назад, а теперь призналась, что за это время влюбленные потеряли друг друга.

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Соломия Витвицкая о разводе

Женщина не рассекречивает подробностей и причину развода. Она и Влад не поливают грязью друг друга, их развод стал лишь новым этапом в жизни. Хотя теперь влюбленные будут жить отдельно, однако остаются друзьями.

8 ярких, безумных, добрых и таких разных лет... за это время тем стал мне другом, но мы потеряли "нас",

– написала в публикации Саломея.

Витвицкая добавила, что слово "развод" лишь звучит ужасно, однако открывает новые пути. Ведущая в шутку отметила, что обязательно найдет бывшему мужу хорошую жену.

Все остальное останется между нами, сериала и скандалов не будет. Друзья и коллеги, простите. Это единственный комментарий на эту тему. Двигаемся дальше!

– подчеркнула ведущая.