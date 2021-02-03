Учитывая пандемию коронавируса, которая до сих пор продолжается в мире, организаторы Евровидения-2021 решили исключить вариант проведения конкурса в привычном формате – с наполненным концертным залом и выступлениями на сцене. Сейчас они рассматривают наиболее приемлемый для всех "второй" вариант – без зрителей в зале и с соблюдением социальной дистанции между конкурсантами.

Источник: официальный сайт Евровидения

Осенью 2020 года организаторы события представили 4 варианта проведения Евровидения, сейчас наиболее актуальным остается "второй" вариант" – концерт с соблюдением социальной дистанции. Он похож на первый (традиционный концерт), но с дополнительными ограничениями: социальная дистанция в 1,5 метра, участники будут прибывать с определенным небольшим количеством людей. Дополнительные меры будут также ограничены.

Подробнее здесь Евровидение 2021: организаторы рассказали о четырех вариантах проведения конкурса

Как состоится Евровидение-2021

Конкурс Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Из-за отменены мероприятия прошлого года его автоматически перенесли на 2021 год из всеми его участниками, правда, теперь они должны презентовать новые песни. Песню в группе Go_A, которые будут представлять Украину, эксперты уже выбрали 2 февраля, а презентуют ее в марте.

Впрочем, мероприятие на десятки тысяч зрителей в этом году ожидать не стоит.

В ответ на пандемию коронавируса, которая продолжается, Европейский вещательный союз, голландские ведущие вещательные компании NPO, NOS и AVROTROS, а также город Роттердам исключили, что 65-й конкурс может пройти в обычном режиме в 2021 году. Евровидение безусловно состоится в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли,

- подчеркнул исполнительный директор Евровидения Мартин Остердаль.

Сейчас организаторы продолжают следить за развитием событий в мире, однако больше всего склоняются ко "второму" варианту (вариант B) проведения конкурса, но не исключают и третьего, и четвертого вариантов. Добавим, что исполнители, которые по объективным причинам не смогут лично присутствовать на конкурсе, на Евровидение будут принимать заранее подготовленные живые записи выступлений участников. Те артисты, которые приедут в Нидерланды, будут выступать на сцене вживую.