Лучше вы к нам, но не на танках – солистка Go_A ответила на приглашение с выступлениями в России

После потрясающего выступления на Евровидении-2021 группа Go_A смогла завоевать расположение не только украинской, но и иностранной публики. Музыкантов приглашают выступать в разные страны Европы, а также в Россию. Солистка коллектива подчеркнула, что она не поедет в страну-агрессор, но пригласила россиян в Украину. При одном условии: не на танках.
Группа Go_A благодаря выступлению на Евровидении-2021 прославилась на весь мир. Поклонники с нетерпением ждут музыкантов в разных уголках мира. Коллектив с радостью порадует поклонников живыми выступлениями, но в Россию точно не поедет.
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Go_A о выступлениях в России
Солистка коллектива Екатерина Павленко отвечала на вопросы пользователей сети в инстаграме. Вокалистку спросили, будет ли тур Go_A в России. Девушка ответила категорично.
Нет, я к вам не поеду. Лучше вы к нам. Посмотрите... Только не на танках,
– отметила Павленко.
Go_A на Евровидении-2021
- В финале песенного конкурса украинский коллектив занял почетное 5 место.
- 12 баллов Go_A получил только от национального жюри Литвы, а вот результаты голосования телезрителей значительно отличились. Самые высокие оценки Украине отдали поклонники Евровидения из Израиля, Франции, Италии, Польши и Литвы.
- По результатам зрительского голосования коллектив занял 2 место!
- Песня SHUM, с которой музыканты выступали на сцене Евровидения, попала на 1 место в рейтинге Spotify.
- Go_A достойно представили Украину, а также стали любимцами победителей песенного конкурса – итальянцев Måneskin.