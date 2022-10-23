София Ротару засветилась в Киеве на могиле мужа: редкое фото
Источник:София Ротару
В этот день 20 лет назад умер муж Софии Ротару Анатолий Евдокименко. Он был руководителем ансамбля "Червона рута" и народным артистом Украины, поэтому похоронен на Байковом кладбище в Киеве. В годовщину смерти певица пришла на его могилу.
София Ротару клялась, что в день начала полномасштабной войны была в Киеве и с якобы не покидала Украину. Бывшая гастролерша доказала это в годовщину смерти своего мужа Анатолия Евдокименко. 23 октября она сфотографировалась на его могиле.
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София Ротару пришла на могилу мужа в Киеве
"20 лет", – написала София Ротару на русском и добавила эмоджи разбитого сердца.
Несмотря на пасмурный день, на Байковое кладбище она пришла в солнцезащитных очках. Очевидно, чтобы не ловить на себе косые взгляды прохожих. На ней был шоколадно-оранжевый шарф, стеганная куртка белого цвета и черный низ. Похоже, на могилу мужа Ротару принесла живые цветы.
София Ротару на могиле мужа в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис певицы
Напомним, народный артист Украины и руководитель ансамбля "Червона рута" Анатолий Евдокименко скончался 23 октября 2002 от третьего инсульта. В конце 90-х он заболел, долго лечился, а после второго инсульта перестал говорить, впал в кому. Третий приступ стал для него последним.
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- Напомним, еще на пятый день российского вторжения, 28 февраля, София Ротару уверяла, что в Киеве. "Я в Киеве. Молюсь о наших защитниках и мире в Украине", – писала артистка в инстаграме.
- Ходили слухи, что певица сбежала в США, но в свой юбилей она опубликовала фото из родительского дома в селе Маршинцы и сообщила, что "приехала в место силы".