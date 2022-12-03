Еще летом Евдокименко кичился фотографиями из Парижа. Ему все-таки удалось незаконно покинуть территорию Украины во время военного положения.

Вас может заинтересовать Руслан Квинта сравнил себя с Софией Ротару и объяснил ее молчание о войне

Внук Ротару уехал, "чтобы начать новую жизнь"

Анатолий строит музыкальную карьеру под псевдонимом SHMN. В новом интервью он назвал себя кочевником и оправдался за бегство из Украины во время войны. Так внук Софии Ротару подтвердил, что все-таки уехал из страны.

С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более 6 месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь,

– сказал Анатолий.

Анонс этого разговора 28-летний Евдокименко публиковал в своем инстаграмме. Артист общался с журналистами после премьеры трека Sweet Dreams.

В разговоре Евдокименко также назвал этот год "самым сложным в своей жизни, но с величайшими преобразованиями". Подчеркнул, что это "действительно разрушительный и трагический год для всего народа Украины", выразил соболезнования "всем семьям, потерявшим родных в разгар этой войны".

В то же время Анатолий не отметил, где находится сейчас и как ему удалось выехать из страны, где внедрено военное положение.

Напомним, 7 марта на границе с Молдовой правоохранители задержали группу мужчин, пытавшихся незаконно покинуть Украину. Они хотели пересечь границу на лодке. Среди 8 уклонян призывного возраста были родственники Софии Ротару – внук и сын. Внук артистки не отреагировал на скандал, остается молчаливым в сети, но в день рождения поделился своим фото.

Известные мужчины Украины, которые во время войны живут за границей