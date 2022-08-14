Ведущие-юмористы спросили Бебешко, что он может сказать о сотрудничестве с Ротару в свое время, на что тот ответил, что он действительно когда-то записывал с ней альбом. Однако где он сейчас – он знает.
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София Михайловна Ротару, извините. Она уже бабка. На пенсии, наверное. А пенсия у нее! Поверьте мне, там такая пенсия! Ох, ребята, вам бы такую пенсию – вы бы здесь сидели и не парились,
– поделился Бебешко и бесспорно подтвердил, что пенсия у нее выше среднестатистической пенсии в Украине.
Юмористы в ответ пошутили, что не представляют 75-летнюю Ротару классической бабушкой, которая вытирает рот маленьким внукам или готовит им есть. На что Бебешко только пожал плечами.
София Ротару и Украина
- До 2014 года артистка была любимицей украинцев и россиян, ее с радостью ждали за границей на кремлевских концертах и корпоративах.
- После вторжения в Украину в 2014 году женщина не перестала ездить в Россию. Следовательно, ее в Украине начали воспринимать неоднозначно.
- Все вроде бы должно было измениться 24 февраля 2022 года, но Ротару отреагировала на наступление России не сразу – только 28 февраля. Впоследствии стало известно, что она вылетела в США, а недавно начала публиковать сообщения соболезнования о трагедиях в Виннице, Кременчуге, Оленовке и других городах Украины.
- Сейчас она продолжает быть гражданкой Украины. Тем не менее, она продолжает вести социальные сети и официальный сайт на русском языке.