Несколько дней назад знаменитый музыкант Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной прилетел в Вену для проведения второй операции на глазах. Перед процедурой супруги устроили прогулку по вечернему городу и заметил, что в Австрии тесты на коронавирус сдают прямо на улице.

Вторая операция на обоих глазах у Сергея Бабкина запланирована на пятницу, 19 февраля. Однако в Вену пара прилетела на несколько дней раньше, чтобы насладиться архитектурой города и купить подарки детям.

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Первая поездка музыканта с женой совпала по времени с суровым карантином в Австрии. Снежана Бабкина сообщила, что учреждения до сих пор закрыты, однако магазины уже открыты. Поэтому теперь на улицах Вены много людей. Однако карантина в стране придерживаются.

Так, прямо на одной из торговых улиц власть обустроила пункт, в котором местные или гости города могут сдать тест на коронавирус. Актриса отметила, что желающих много. За 20 минут, которые супруги провели вблизи пункта тестирования на COVID-19, очередь не заканчивалась.

Такого мы еще не видели. Торговая улица. Куча магазинов. И во время шопинга все желающие могут сдать тест! Очередь не заканчивается. Люди подходят и подходят,

– поделилась Снежана Бабкина.

Как в Вене сдают тесты на коронавирус: смотрите видео онлайн

Что известно об операции Сергея Бабкина в Вене: