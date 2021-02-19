Снежана Бабкина показала, как в Вене сдают тесты на коронавирус: видео
Несколько дней назад знаменитый музыкант Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной прилетел в Вену для проведения второй операции на глазах. Перед процедурой супруги устроили прогулку по вечернему городу и заметил, что в Австрии тесты на коронавирус сдают прямо на улице.
Источник:24 канал
Вторая операция на обоих глазах у Сергея Бабкина запланирована на пятницу, 19 февраля. Однако в Вену пара прилетела на несколько дней раньше, чтобы насладиться архитектурой города и купить подарки детям.
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Первая поездка музыканта с женой совпала по времени с суровым карантином в Австрии. Снежана Бабкина сообщила, что учреждения до сих пор закрыты, однако магазины уже открыты. Поэтому теперь на улицах Вены много людей. Однако карантина в стране придерживаются.
Так, прямо на одной из торговых улиц власть обустроила пункт, в котором местные или гости города могут сдать тест на коронавирус. Актриса отметила, что желающих много. За 20 минут, которые супруги провели вблизи пункта тестирования на COVID-19, очередь не заканчивалась.
Такого мы еще не видели. Торговая улица. Куча магазинов. И во время шопинга все желающие могут сдать тест! Очередь не заканчивается. Люди подходят и подходят,
– поделилась Снежана Бабкина.
Как в Вене сдают тесты на коронавирус: смотрите видео онлайн
Что известно об операции Сергея Бабкина в Вене:
- Из-за редкой болезни глаз 5 февраля певцу сделали первую операцию в Вене, прооперировав только один глаз. Артист показал, как проходила операция, и признался, что врач доволен результатом – все произошло лучше, чем он ожидал;
- жена музыканта объяснила, что в Вену им пришлось уехать из-за того, что от Сергея отказались все врачи в Украине и России;
- певец рассказал, что первая операция на сложном глазу стоила ему несколько тысяч евро. Стоимость второй операции, которая запланирована уже на обоих глазах, он рассекречивать не стал.
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