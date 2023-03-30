Снайперша и военная Евгения Эмеральд поделилась неприятной историей "о наболевшем" с поклонниками в инстаграм-сториз. Она рассказала об охраннике, который вел себя хамовито.

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Евгения Эмеральд о конфликте с охранником

"Жанна д'Арк" рассказала, что уезжала из жилого комплекса, где стоит шлагбаум. Но из-за живота снайперке трудно дотягиваться, чтобы открыть проезд самой. Обычно охранники открывают Евгении, потому что знают ее и авто ее мужа.

Но сегодня был новенький, видимо, он вышел и стал мне хамить, требовать техпаспорт, все документы. И сказал, что меня не упустит. Была на машине мужчина, которую все знают. Я такого гивнюка давно не видела. Сидит в тылу и нападает на беременную. Мой муж на фронте, а такое чмо так обращается с женщинами,

– поделилась Эмеральд.

Снайперша добавила, что охранник самоутверждался ее на средства. Она намекнула, что желала подняться за оружием.

"Знал бы ты, чувак, что я за беременная. Я ведь не просто какая-то вот-вась, еще и неадекватная беременная. С собой оружия не было, только нож. Я пожалела, что у меня с собой не было винтовки".

Евгения Эмеральд о конфликте: видео