Тимур Мирошниченко ответил, сможет ли выехать из Украины на Евровидение после скандала с комиком

Ведущий Тимур Мирошниченко поедет за границу, чтобы стать комментатором Евровидения-2023. Он поделился, не возникнет ли проблем на фоне скандала с незаконно уезжающими из страны артистами.

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко будет комментировать события Евровидения-2023 на важных событиях и красных дорожках. В интервью 24 Каналу он заверил, что проблем с его выездом в Великобританию не будет.

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Тимур Мирошниченко ответил, сможет ли поехать на Евровидение

После скандала с комиками Министерство культуры с другими профильными министерствами наработали новый алгоритм. Тимур Мирошниченко заверил, что проблем с выездом не должно быть.

Первый пункт – посещение военкомата. Например, я последний раз был в военкомате 6 марта этого года. Все документы в порядке. То, что я вернусь, и так понятно – у меня здесь дети, семья, любимая работа. Если бы я очень хотел, я бы уже давным-давно был за границей,

– признался шоумен.

"Но я люблю Украину и никогда даже не думал о том, что в самые сложные времена буду за границей. Конечно, нет. Но если это культурно-дипломатическая работа, то ее тоже должен кто-то выполнять. Я выполню свою миссию и вернусь. 13 мая финал, 14 мая в Варшаве, 15 – в Украине. Все понятно. А 17 у меня эфир, то я должен быть уже в Киеве".

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