Украина выступит в финале Евровидения-2022 вместе с другими 24 странами. Поскольку букмекеры еще с марта прогнозируют победу Kalush Orchestra, то рэперы довольно дерзко прокомментировали свой выход в итоговый этап. Они уже определились с судьбой кубка, которую им могут передать итальянцы Måneskin.
Важно Группа Kalush Orchestra из Украины прорвалась в финал Евровидения-2022
Реакция Kalush Orchestra на выход в финал Евровидения-2022
Если выигрываем в финале Евровидения-2022, то разыграем статуэтку победителей на благотворительном аукционе, а деньги отдадим на нужды Украины,
– пообещал Kalush Orchestra.
"Большая благодарность всем, кто поддержал Украину – всем странам, всем гражданам всех стран и нашим украинцам, которые за границей за нас голосовали. Потому что в этом году Евровидение во время войны в Украине очень важно, потому что нашу культуру хотят уничтожить. А мы здесь, чтобы показать, что она есть, она жива", – заявил Олег Псюк в комментарии Суспільному.
Первый комментарий лидера Kalush Orchestra после выхода в финал: видео
Евровидение-2022 – первый полуфинал: Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн
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Кто выступит в финале Евровидения-2022 с Kalush Orchestra
Грандиозный финал главного песенного конкурса состоится в субботу, 14 мая. В нем сойдутся представители 25 стран. 9 из них завоевали путевку в следующий этап в первом полуфинале Евровидения-2022 вместе с Kalush Orchestra:
- Швейцария: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Армения: Роза Линн – Snap
- Исландия: Мариус Бэр – Boys Do Cry
- Литва: Моника Лю – Sentimentai
- Португалия: Маро – Saudade, saudade
- Норвегия: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Греция: Аманда Тенфиорд – Die Together
- Молдова: Zdob și Zdub и Frații Advahov – Trenulețul
- Нидерланды: S10 – De diepte
Еще 10 финалистов выберут во втором полуфинале Евровидения-2022, 12 мая. Пятерка стран-основательниц конкурса проходит в финал по умолчанию:
- Италия: Махмуд и Бланко – Бривиди
- Франция: Алван и Ахез – Fulenn
- Испания: Шанель – SloMo
- Германия: Малик Гаррис – Rockstars
- Великобритания: Сэм Райдер – Space Man