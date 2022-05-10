Первый полуфинал международного конкурса Евровидение-2022 поражает изысканными постановками и безупречным вокалом участников. Зажечь сцену смог и вышедший под шестым номером украинский коллектив Kalush Orchestra.

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Kalush Orchestra выступили в первом полуфинале Евровидения

Еще до первых репетиций музыканты обещали удивить обновленными костюмами и постановкой. Так, лидер группы Олег Псюк вышел на сцену в любимой розовой панаме, но и в аутентичном костюме. Кылыммен зажигал сцену в соответствующем наряде, а свирельщик Тимофей надел традиционную украинскую одежду.

На большом экране показали плачущие глаза, а на земле светились фигуры-тени украинских музыкантов.

Евровидение-2022 первый полуфинал – Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

Представители Украины сорвали бурные аплодисменты в конце выступления. Они поблагодарили публику: "Спасибо, что поддерживаете Украину".

Трогательной постановкой и проникновенным исполнением песни Kalush Orchestra передали настроение всех украинцев и покорили европейские сердца.

Как отреагировала сеть

В официальном аккаунте Евровидения в инстаграмме пользователи комментируют выступление украинской группы:

"За Украину";

"Невероятное выступление, отличная постановка";

"Очевидно лучшая песня";

"Они заслуживают быть в топ-5";

"Крутое выступление, я держу за них кулачки";

"Голосуйте за них";

"Увидимся в гранд-финале".

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Текст песни Kalush Orchestra – Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Вона мене колисала, дала мені ритм

І, напевне, силу волі не забрати в мене, бо дала вона

Напевне, знала, може, більше і від Соломона

Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе

Вона не розбудить, не будить, мене в сильні бурі

Забере в бабулі дві дулі, ніби вони кулі

Дуже добре знала мене, не була обманута

Як була дуже втомлена, гойдала мене в такт

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Я не в пеленах, но ма, но ма, хватить

Як би я не виріс, на виріст за речі платить

Я не мала дитина, вона далі нерви тратить

Я гуляв, шляк би тебе трафив!

Ти все молода, о мамо, на піку

Якщо не ціню опіку на піку слави, мені в тупіку

Забивайте піку, цю піку, я би попік, спік, своєю любов'ю

Люлі, люлі, люлі, гой!

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені, мамо, колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово