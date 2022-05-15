14 мая отгремел грандиозный финал Евровидения-2022. По результатам голосований национальных жюри и зрителей победителями объявили представителей Украины Kalush Orchestra.
Важно Украина победила на Евровидении-2022
Kalush Orchestra произнесли победную речь
Благодарю вас, спасибо, что поддерживаете Украину, что поддерживаете украинцев. Слава Украине!
– сказал лидер группы Олег Псюк.
"Слава Украине. Спасибо всем украинцам, которые за нас голосовали в диаспоре. Эта победа очень и очень важна для нас в этом году. Мы делали все возможное, чтобы привезти эту победу. Не передать чувство, насколько мы рады", – добавили впоследствии Kalush Orchestra .
Kalush Orchestra – речь после победы: смотрите видео
Kalush Orchestra также еще раз, как победители конкурса, спели Stefania для европейской публики.
Евровидение-2022 – выступление победителей: смотрите видео
Заметим, группа уже лаконично отреагировала на победу в своих социальных сетях: "Исторический момент! Следующих мы победим орков".
Главное о Евровидении-2022
- Международный песенный конкурс в этом году прошел в Италии, городе Турине. 10 и 12 мая прошли полуфиналы, а 14 мая прошел грандиозный финал.
- Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу в конкурсе. Они получили рекордное количество баллов – 631. Однако больше всего баллов в свое время получил Сальвадор Собрал, обойдя украинцев.
- Второе место заняла Великобритания – певец Сэм Райдер с 466 баллами. "Бронзу" получила Chanel, количество ее баллов – 459.
- Во время голосования делегаций разных стран 12 баллов Украине отдали не так много людей. Однако зрительское голосование помогло Kalush Orchestra одержать победу, ведь зрители сразу из 29 стран отдали нам максимальное количество баллов.
- После выступления Kalush Orchestra решились призвать мир в помощь Украине. В частности, Олег Псюк обратился к сообществам с просьбой помочь освободить защитников Мариуполя: "Я хочу попросить у вас всех. Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю. Помогите "Азовсталю". Сейчас!"