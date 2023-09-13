Случилось это, когда Тринчер спускалась по лестнице со сцены. Видео с курьезным моментом Анна опубликовала в инстаграм-сторис.

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Артистка выступила на свадьбе. В зале для нее создали импровизированную сцену. Но во время выступления произошел курьезный инцидент.

Тринчер захотела спуститься со сцены, чтобы попеть среди гостей. Однако из-за высоких каблуков она споткнулась. Знаменитость упала с верхней ступеньки.

Правда, певица не показала момент падения, возможно, Тринчер удержала равновесие и устояла на ногах. Это остается неизвестным.

"Я просто очень отдана своей профессии" – подписала кадры артистка. Она добавила, что всегда волнуется перед выступлениями и даже пьет успокоительное.

Смотрите видео, как Тринчер упала со сцены:

Несмотря на курьезное падение, певица призналась, что ей изрядно понравилось выступать на свадьбе, а вокруг была безумная энергия.

Такая безумная энергия была. Благодарю наших героев за возможность работать. Даже в такое время создаются прекрасные семьи,

– отметила Тринчер.

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