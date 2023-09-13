Случилось это, когда Тринчер спускалась по лестнице со сцены. Видео с курьезным моментом Анна опубликовала в инстаграм-сторис.
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Артистка выступила на свадьбе. В зале для нее создали импровизированную сцену. Но во время выступления произошел курьезный инцидент.
Тринчер захотела спуститься со сцены, чтобы попеть среди гостей. Однако из-за высоких каблуков она споткнулась. Знаменитость упала с верхней ступеньки.
Правда, певица не показала момент падения, возможно, Тринчер удержала равновесие и устояла на ногах. Это остается неизвестным.
"Я просто очень отдана своей профессии" – подписала кадры артистка. Она добавила, что всегда волнуется перед выступлениями и даже пьет успокоительное.
Смотрите видео, как Тринчер упала со сцены:
Несмотря на курьезное падение, певица призналась, что ей изрядно понравилось выступать на свадьбе, а вокруг была безумная энергия.
Такая безумная энергия была. Благодарю наших героев за возможность работать. Даже в такое время создаются прекрасные семьи,
– отметила Тринчер.
Ранее Тринчер вляпалась в скандал
- Певица попала в конфузную обстановку. Во время эфира шоу она забыла дату Дня Независимости. Девушка не упомянула ни год, ни день. Она назвала 31, однако ведущая перебила ее и объявила, что это 24 августа 1991 года.
- Артистку высмеяли в сети, а она сама признала, что опозорилась на всю страну. Впоследствии Тринчер сказала, что это был "жесткий завтык" и ей стыдно.