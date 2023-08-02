К счастью, никто из посетителей не пострадал, а Тина не растерялась и продолжила концерт. Этот инцидент попал на видео.

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Как Тина Кароль запустила микрофон в зрителей

Приплясывая во время проигрыша песни "Вильна", певица вращала стойку, на которой находился микрофон. Вероятно, он был плохо закреплен, потому и улетел в зал. Поклонники сразу вернули микрофон исполнительницы, она улыбнулась и продолжила выступление.

В сети шутят, что микрофон Тины Кароль решил "убежать".

Артистка хорошо знает, что такое проблемы с микрофоном и выходит из таких казусов. В 2005 году Кароль представляла Украину на конкурсе "Новая волна" в Юрмале. На финальных нотах песни I Feel Good, которую исполняла тогда Тина, у нее выключился микрофон. И тогда певица не растерялась – начала кричать, насколько хватило силы, и удачно завершила выступление.

У Тины Кароль выключился микрофон на "Новой волне": смотрите видео онлайн