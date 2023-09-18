Артистка выступала в Днепре. Но за десять минут до начала концерта ей стало плохо. Поэтому артистке пришлось вызвать скорую. Как отметила певица, она была "не в ресурсе".
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KOLA оказалась в карете скорой
Артистка извинилась перед фанами, поскольку не смогла после концерта в Днепре со всеми сфотографироваться. Выяснилось, что Анастасия была не в ресурсе из-за плохого самочувствия до концерта.
За 10 минут до выхода на сцену… Днепр! У нас была мини фотосессия, а не, как всегда, большая, потому что я немного была не в ресурсе… Простите меня. В следующий раз все будет хорошо,
– поделилась певица.
KOLA оказалась в карете скорой / Скриншот с инстаграмм-сторис
Сейчас певица чувствует себя гораздо лучше. Она уже даже успела выступить для фанатов в Одессе.
Певицы, которые также страдали от плохого самочувствия на сцене
- Адель выступила в Лас-Вегасе. Однако во время концерта ей стало плохо, из-за чего она вынуждена была взять перерыв и уйти за кулисы. Там команда певицы нашла ее без сознания прямо на полу. Как оказалось, это случилось из-за радикулита, которым исполнительница страдает уже длительное время.
- MamaRika из-за плохого самочувствия перед концертом даже не могла встать со стула. У нее тряслись руки, кружилась голова. К тому же она очень хотела пить. После того как знаменитости дали лекарство, она смогла выйти на сцену и спеть для фанатов.
- В июле Анна Тринчер выступила в Ужгороде. Однако в конце концерта чувствовала себя очень плохо, и поняла, что это паническая атака. Команде пришлось откачивать исполнительницу в гримерке.